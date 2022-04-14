Electric Dog Modish (EDM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Electric Dog Modish (EDM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Electric Dog Modish (EDM) Information EDM is a groundbreaking cryptocurrency tailored for EDM enthusiasts, managed by the innovative EDM DAO. This dynamic community unites artists, DJs, producers, and fans globally. We craft immersive in-person experiences through spectacular EDM festivals and nurture a vibrant online community. As a token holder, you gain exclusive access to premier EDM events worldwide, with the ability to purchase tickets using EDM tokens and reserve VIP spots. Officiel hjemmeside: https://www.edmdao.com Køb EDM nu!

Electric Dog Modish (EDM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Electric Dog Modish (EDM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Samlet udbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Alle tiders Høj: $ 0.00711639 $ 0.00711639 $ 0.00711639 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Electric Dog Modish (EDM) pris

Electric Dog Modish (EDM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Electric Dog Modish (EDM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDM's tokenomics, kan du udforske EDM tokens live-pris!

EDM Prisprediktion Vil du vide, hvor EDM måske er på vej hen? Vores EDM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EDM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!