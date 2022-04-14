Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elawn Moosk (MOOSK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elawn Moosk (MOOSK) Information Moosk is the latest meme coin making waves on Solana. We are a community run project on a mission to Mars, paying tribute to the king of memes, Elon Musk. Join the movement. Officiel hjemmeside: https://www.elawnmoosk.com/ Køb MOOSK nu!

Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elawn Moosk (MOOSK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 120.53K $ 120.53K $ 120.53K Samlet udbud $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Cirkulerende forsyning $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 120.53K $ 120.53K $ 120.53K Alle tiders Høj: $ 0.00400402 $ 0.00400402 $ 0.00400402 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012054 $ 0.00012054 $ 0.00012054 Få mere at vide om Elawn Moosk (MOOSK) pris

Elawn Moosk (MOOSK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elawn Moosk (MOOSK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MOOSK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MOOSK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MOOSK's tokenomics, kan du udforske MOOSK tokens live-pris!

MOOSK Prisprediktion Vil du vide, hvor MOOSK måske er på vej hen? Vores MOOSK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MOOSK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!