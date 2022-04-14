Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elastic Finance Token (EEFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elastic Finance Token (EEFI) Information Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this. Officiel hjemmeside: https://eefi.finance/ Hvidbog: https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary Køb EEFI nu!

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elastic Finance Token (EEFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.11M Samlet udbud $ 58.10K Cirkulerende forsyning $ 58.10K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.11M Alle tiders Høj: $ 486.79 Alle tiders Lav: $ 33.83 Nuværende pris: $ 53.56

Elastic Finance Token (EEFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elastic Finance Token (EEFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EEFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EEFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EEFI's tokenomics, kan du udforske EEFI tokens live-pris!

EEFI Prisprediktion Vil du vide, hvor EEFI måske er på vej hen? Vores EEFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EEFI Tokens prisprediktion nu!

