El Hippo (HIPP) Tokenomics
El Hippo (HIPP) Information
What is El Hippo?
El Hippo is a meme token that becomes scarcer over time. This is modeled after coins like Bitcoin and Ethereum, and is designed to encourage price growth! Project team will burn tokens over time constantly reduce the amount of the total supply.
What are HIPP token utilities?
HIPP will be used to incentivize exchange listings, fund relationships with big-name influencers, and pay for other marketing campaign activities like bounty programs, press releases, public events, and partnerships. El Hippo is a long-term project, and we’re dedicated to putting our tokens back into the community to foster real growth over time. El Hippo is making big moves, and we’re here to stay!
Project is not short-sighted like some of the other meme coins out there. By using the token to fund the growth of the project including listings, development, and partnerships, and by burning tokens as time goes on to reward community loyalty, project team thinks El Hippo could be one of the biggest meme coins in crypto. As explained in our Rewards section, the token is connected to the minting of project NFTs which will play a major role in driving project growth.
El Hippo (HIPP) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for El Hippo (HIPP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
El Hippo (HIPP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for El Hippo (HIPP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal HIPP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange HIPP tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår HIPP's tokenomics, kan du udforske HIPP tokens live-pris!
HIPP Prisprediktion
Vil du vide, hvor HIPP måske er på vej hen? Vores HIPP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.