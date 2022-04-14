El Dorito (DORITO) Tokenomics Få vigtig indsigt i El Dorito (DORITO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

El Dorito (DORITO) Information El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset' Officiel hjemmeside: https://eldorito.club/ Hvidbog: https://goldpaper.eldorito.club/ Køb DORITO nu!

El Dorito (DORITO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for El Dorito (DORITO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Samlet udbud $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Cirkulerende forsyning $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Alle tiders Høj: $ 0.210234 $ 0.210234 $ 0.210234 Alle tiders Lav: $ 0.01779741 $ 0.01779741 $ 0.01779741 Nuværende pris: $ 0.03750303 $ 0.03750303 $ 0.03750303 Få mere at vide om El Dorito (DORITO) pris

El Dorito (DORITO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for El Dorito (DORITO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DORITO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DORITO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DORITO's tokenomics, kan du udforske DORITO tokens live-pris!

DORITO Prisprediktion Vil du vide, hvor DORITO måske er på vej hen? Vores DORITO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DORITO Tokens prisprediktion nu!

