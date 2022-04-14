EL CHANGUITO (CHANGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i EL CHANGUITO (CHANGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EL CHANGUITO (CHANGO) Information This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading! EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏 Officiel hjemmeside: https://www.changuitocoin.com/ Køb CHANGO nu!

EL CHANGUITO (CHANGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EL CHANGUITO (CHANGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.66K $ 19.66K $ 19.66K Samlet udbud $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M Cirkulerende forsyning $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.66K $ 19.66K $ 19.66K Alle tiders Høj: $ 0.00303036 $ 0.00303036 $ 0.00303036 Alle tiders Lav: $ 0.00001055 $ 0.00001055 $ 0.00001055 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om EL CHANGUITO (CHANGO) pris

EL CHANGUITO (CHANGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EL CHANGUITO (CHANGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHANGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHANGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHANGO's tokenomics, kan du udforske CHANGO tokens live-pris!

CHANGO Prisprediktion Vil du vide, hvor CHANGO måske er på vej hen? Vores CHANGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHANGO Tokens prisprediktion nu!

