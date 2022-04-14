Eggy The Pet Egg (EGGY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eggy The Pet Egg (EGGY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eggy The Pet Egg (EGGY) Information $Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga! Officiel hjemmeside: https://eggycoin.xyz/ Køb EGGY nu!

Eggy The Pet Egg (EGGY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eggy The Pet Egg (EGGY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.11K $ 21.11K $ 21.11K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.11K $ 21.11K $ 21.11K Alle tiders Høj: $ 0.00316773 $ 0.00316773 $ 0.00316773 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Eggy The Pet Egg (EGGY) pris

Eggy The Pet Egg (EGGY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eggy The Pet Egg (EGGY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EGGY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EGGY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EGGY's tokenomics, kan du udforske EGGY tokens live-pris!

