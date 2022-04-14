Eggs Finance (EGGS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eggs Finance (EGGS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eggs Finance (EGGS) Information Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp. Officiel hjemmeside: https://eggs.finance Hvidbog: https://eggs-finance.gitbook.io/docs Køb EGGS nu!

Eggs Finance (EGGS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eggs Finance (EGGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M Samlet udbud $ 32.05B $ 32.05B $ 32.05B Cirkulerende forsyning $ 32.05B $ 32.05B $ 32.05B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.30M $ 11.30M $ 11.30M Alle tiders Høj: $ 0.00113113 $ 0.00113113 $ 0.00113113 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00035248 $ 0.00035248 $ 0.00035248 Få mere at vide om Eggs Finance (EGGS) pris

Eggs Finance (EGGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eggs Finance (EGGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EGGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EGGS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EGGS's tokenomics, kan du udforske EGGS tokens live-pris!

EGGS Prisprediktion Vil du vide, hvor EGGS måske er på vej hen? Vores EGGS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EGGS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!