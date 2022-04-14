Eggplant Finance (EGGP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eggplant Finance (EGGP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eggplant Finance (EGGP) Information Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers. Officiel hjemmeside: https://eggplant.fi Køb EGGP nu!

Eggplant Finance (EGGP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eggplant Finance (EGGP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.00K $ 3.00K $ 3.00K Samlet udbud $ 476.77K $ 476.77K $ 476.77K Cirkulerende forsyning $ 435.41K $ 435.41K $ 435.41K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Alle tiders Høj: $ 9.55 $ 9.55 $ 9.55 Alle tiders Lav: $ 0.0050326 $ 0.0050326 $ 0.0050326 Nuværende pris: $ 0.00689625 $ 0.00689625 $ 0.00689625 Få mere at vide om Eggplant Finance (EGGP) pris

Eggplant Finance (EGGP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eggplant Finance (EGGP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EGGP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EGGP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EGGP's tokenomics, kan du udforske EGGP tokens live-pris!

