Eggle Energy (ENG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.03401138 $ 0.03401138 $ 0.03401138 24H lav $ 0.03515999 $ 0.03515999 $ 0.03515999 24H høj 24H lav $ 0.03401138$ 0.03401138 $ 0.03401138 24H høj $ 0.03515999$ 0.03515999 $ 0.03515999 All Time High $ 0.04452341$ 0.04452341 $ 0.04452341 Laveste pris $ 0.0318392$ 0.0318392 $ 0.0318392 Prisændring (1H) +0.15% Prisændring (1D) -1.94% Prisændring (7D) -4.58% Prisændring (7D) -4.58%

Eggle Energy (ENG) realtidsprisen er $0.03418863. I løbet af de sidste 24 timer har ENG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03401138 og et højdepunkt på $ 0.03515999, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ENGs højeste pris nogensinde er $ 0.04452341, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0318392.

Når det gælder kortsigtet performance, ENG har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, -1.94% i løbet af 24 timer og -4.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Eggle Energy (ENG) Markedsinformation

Markedsværdi $ 20.59M$ 20.59M $ 20.59M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 23.84M$ 23.84M $ 23.84M Cirkulationsforsyning 602.20M 602.20M 602.20M Samlet Udbud 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Den nuværende markedsværdi på Eggle Energy er $ 20.59M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ENG er 602.20M, med et samlet udbud på 697204996.2257041. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.84M.