Den direkte Eggle Energy pris i dag er 0.03418863 USD. Følg med i realtid ENG til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ENG prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Eggle Energy Pris (ENG)

1 ENG til USD direkte pris:

$0.03418863
$0.03418863
-1.90%1D
USD
Eggle Energy (ENG) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:29:47 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.03401138
$ 0.03401138
24H lav
$ 0.03515999
$ 0.03515999
24H høj

$ 0.03401138
$ 0.03401138

$ 0.03515999
$ 0.03515999

$ 0.04452341
$ 0.04452341

$ 0.0318392
$ 0.0318392

+0.15%

-1.94%

-4.58%

-4.58%

Eggle Energy (ENG) realtidsprisen er $0.03418863. I løbet af de sidste 24 timer har ENG handlet mellem et lavpunkt på $ 0.03401138 og et højdepunkt på $ 0.03515999, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ENGs højeste pris nogensinde er $ 0.04452341, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0318392.

Når det gælder kortsigtet performance, ENG har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, -1.94% i løbet af 24 timer og -4.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Eggle Energy (ENG) Markedsinformation

$ 20.59M
$ 20.59M

--
--

$ 23.84M
$ 23.84M

602.20M
602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041

Den nuværende markedsværdi på Eggle Energy er $ 20.59M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ENG er 602.20M, med et samlet udbud på 697204996.2257041. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 23.84M.

Eggle Energy (ENG) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Eggle Energy til USD $ -0.00067921472221958.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Eggle Energy til USD $ -0.0047753003.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Eggle Energy til USD $ -0.0042211778.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Eggle Energy til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00067921472221958-1.94%
30 dage$ -0.0047753003-13.96%
60 dage$ -0.0042211778-12.34%
90 dage$ 0--

Hvad er Eggle Energy (ENG)

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Eggle Energy (ENG) Ressource

Officiel hjemmeside

Eggle Energy Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Eggle Energy (ENG) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Eggle Energy (ENG) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Eggle Energy.

Tjek Eggle Energy prisprediktion nu!

ENG til lokale valutaer

Eggle Energy (ENG) Tokenomics

At forstå tokenomics for Eggle Energy (ENG) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ENG Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Eggle Energy (ENG)

Hvor meget er Eggle Energy (ENG) værd i dag?
Den direkte ENG pris i USD er 0.03418863 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ENG til USD pris?
Den aktuelle pris på ENGtil USD er $ 0.03418863. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Eggle Energy?
Markedsværdien for ENG er $ 20.59M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ENG?
Den cirkulerende forsyning af ENG er 602.20M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ENG?
ENG opnåede en ATH-pris på 0.04452341 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ENG?
ENG så en ATL-pris på 0.0318392 USD.
Hvad er handelsvolumen for ENG?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ENG er -- USD.
Bliver ENG højere i år?
ENG kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ENG prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:29:47 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

