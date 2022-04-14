Eefs (EEFS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eefs (EEFS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eefs (EEFS) Information Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture. Officiel hjemmeside: https://eefs.xyz Køb EEFS nu!

Eefs (EEFS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eefs (EEFS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.12K $ 2.12K $ 2.12K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.53K $ 3.53K $ 3.53K Alle tiders Høj: $ 0.00273156 $ 0.00273156 $ 0.00273156 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Eefs (EEFS) pris

Eefs (EEFS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eefs (EEFS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EEFS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EEFS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EEFS's tokenomics, kan du udforske EEFS tokens live-pris!

EEFS Prisprediktion Vil du vide, hvor EEFS måske er på vej hen? Vores EEFS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EEFS Tokens prisprediktion nu!

