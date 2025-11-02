Edu3Games (EGN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01398861 $ 0.01398861 $ 0.01398861 24H lav $ 0.01516508 $ 0.01516508 $ 0.01516508 24H høj 24H lav $ 0.01398861$ 0.01398861 $ 0.01398861 24H høj $ 0.01516508$ 0.01516508 $ 0.01516508 All Time High $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 Laveste pris $ 0.01382121$ 0.01382121 $ 0.01382121 Prisændring (1H) -0.38% Prisændring (1D) +2.54% Prisændring (7D) -4.56% Prisændring (7D) -4.56%

Edu3Games (EGN) realtidsprisen er $0.01461601. I løbet af de sidste 24 timer har EGN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01398861 og et højdepunkt på $ 0.01516508, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EGNs højeste pris nogensinde er $ 0.04242631, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01382121.

Når det gælder kortsigtet performance, EGN har ændret sig med -0.38% i løbet af den sidste time, +2.54% i løbet af 24 timer og -4.56% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Edu3Games (EGN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.62M$ 14.62M $ 14.62M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.62M$ 14.62M $ 14.62M Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

Den nuværende markedsværdi på Edu3Games er $ 14.62M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EGN er 1000.00M, med et samlet udbud på 999999798.335335. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.62M.