Edog (EDOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Edog (EDOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Edog (EDOG) Information EDOG is a community-focused fair-launch meme coin on Aptos. EDOG is designed purely for entertainment purposes, with no intrinsic value or practical utility. Its value is driven by speculation, market trends, and community hype, similar to other memecoins in the market. EDOG was launch through uptos platform as a fair launch and then listed on Liquidswap. Its growth is fueled by the active participation and support of its token holders. Officiel hjemmeside: https://edogapt.fun Køb EDOG nu!

Edog (EDOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Edog (EDOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.54K $ 12.54K $ 12.54K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.54K $ 12.54K $ 12.54K Alle tiders Høj: $ 0.01172022 $ 0.01172022 $ 0.01172022 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Edog (EDOG) pris

Edog (EDOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Edog (EDOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDOG's tokenomics, kan du udforske EDOG tokens live-pris!

EDOG Prisprediktion Vil du vide, hvor EDOG måske er på vej hen? Vores EDOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EDOG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!