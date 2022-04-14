Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Edgevana Staked SOL (EDGESOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Information edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators Officiel hjemmeside: https://stake.edgevana.com/ Køb EDGESOL nu!

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Edgevana Staked SOL (EDGESOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Samlet udbud $ 654.48K $ 654.48K $ 654.48K Cirkulerende forsyning $ 19.68K $ 19.68K $ 19.68K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Alle tiders Høj: $ 324.07 $ 324.07 $ 324.07 Alle tiders Lav: $ 118.29 $ 118.29 $ 118.29 Nuværende pris: $ 237.06 $ 237.06 $ 237.06 Få mere at vide om Edgevana Staked SOL (EDGESOL) pris

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Edgevana Staked SOL (EDGESOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDGESOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDGESOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDGESOL's tokenomics, kan du udforske EDGESOL tokens live-pris!

