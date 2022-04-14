Eddie Seal (EDSE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eddie Seal (EDSE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eddie Seal (EDSE) Information Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix. Officiel hjemmeside: https://eddieseal.org Køb EDSE nu!

Eddie Seal (EDSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eddie Seal (EDSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.88K $ 11.88K $ 11.88K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.88K $ 11.88K $ 11.88K Alle tiders Høj: $ 0.00164465 $ 0.00164465 $ 0.00164465 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Eddie Seal (EDSE) pris

Eddie Seal (EDSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eddie Seal (EDSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDSE's tokenomics, kan du udforske EDSE tokens live-pris!

