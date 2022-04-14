ECOVITA (ECOVITA) Tokenomics Få vigtig indsigt i ECOVITA (ECOVITA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ECOVITA (ECOVITA) Information As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives. Officiel hjemmeside: https://ecovitaofficial.com/ Hvidbog: https://ecovita.gitbook.io/rec-ecovita/ Køb ECOVITA nu!

ECOVITA (ECOVITA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ECOVITA (ECOVITA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Samlet udbud $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Cirkulerende forsyning $ 790.00M $ 790.00M $ 790.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.78M $ 11.78M $ 11.78M Alle tiders Høj: $ 0.00245733 $ 0.00245733 $ 0.00245733 Alle tiders Lav: $ 0.00168275 $ 0.00168275 $ 0.00168275 Nuværende pris: $ 0.00168277 $ 0.00168277 $ 0.00168277 Få mere at vide om ECOVITA (ECOVITA) pris

ECOVITA (ECOVITA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ECOVITA (ECOVITA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ECOVITA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ECOVITA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ECOVITA's tokenomics, kan du udforske ECOVITA tokens live-pris!

