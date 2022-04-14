Ecotrader (ECT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ecotrader (ECT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ecotrader (ECT) Information Ecotrader is a blockchain-based platform that enables fractional ownership of renewable energy projects through asset tokenization. It allows investors to participate in green energy projects by purchasing tokenized shares by fractional ownership and opens the door for crypto investor to take part in the growing energy sector, bridging the gap between the retail investors and the renewable energy sector Officiel hjemmeside: https://www.ecotrader.io Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1Tpu3rXuNyzXcVQ9NOTqhvSvMfVIya48n/view?usp=drive_link Køb ECT nu!

Ecotrader (ECT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ecotrader (ECT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.54K $ 49.54K $ 49.54K Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning $ 305.34M $ 305.34M $ 305.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 64.90K $ 64.90K $ 64.90K Alle tiders Høj: $ 0.00166372 $ 0.00166372 $ 0.00166372 Alle tiders Lav: $ 0.00015604 $ 0.00015604 $ 0.00015604 Nuværende pris: $ 0.00016254 $ 0.00016254 $ 0.00016254 Få mere at vide om Ecotrader (ECT) pris

Ecotrader (ECT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ecotrader (ECT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ECT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ECT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ECT's tokenomics, kan du udforske ECT tokens live-pris!

