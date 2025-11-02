economycoin (ECONOMY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00000691 24H høj $ 0.00000697 All Time High $ 0.00045365 Laveste pris $ 0.00000682 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.19% Prisændring (7D) -0.30%

economycoin (ECONOMY) realtidsprisen er $0.00000697. I løbet af de sidste 24 timer har ECONOMY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000691 og et højdepunkt på $ 0.00000697, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ECONOMYs højeste pris nogensinde er $ 0.00045365, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000682.

Når det gælder kortsigtet performance, ECONOMY har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.19% i løbet af 24 timer og -0.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

economycoin (ECONOMY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 6.96K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 6.96K Cirkulationsforsyning 999.18M Samlet Udbud 999,177,718.770376

Den nuværende markedsværdi på economycoin er $ 6.96K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ECONOMY er 999.18M, med et samlet udbud på 999177718.770376. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.96K.