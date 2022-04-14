ECO AI (ECO) Tokenomics Få vigtig indsigt i ECO AI (ECO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ECO AI (ECO) Information EcoAI: On a Mission to save the World. EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other: AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist). AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM. EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱 Officiel hjemmeside: https://eco-ai.vip/ Køb ECO nu!

ECO AI (ECO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ECO AI (ECO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.01K $ 14.01K $ 14.01K Samlet udbud $ 984.65M $ 984.65M $ 984.65M Cirkulerende forsyning $ 984.65M $ 984.65M $ 984.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.01K $ 14.01K $ 14.01K Alle tiders Høj: $ 0.00189182 $ 0.00189182 $ 0.00189182 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om ECO AI (ECO) pris

ECO AI (ECO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ECO AI (ECO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ECO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ECO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ECO's tokenomics, kan du udforske ECO tokens live-pris!

