PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game. Officiel hjemmeside: https://echelon.io/ Hvidbog: https://docs.echelon.io/echelon-prime-foundation/

Echelon Prime (PRIME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Echelon Prime (PRIME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 107.63M $ 107.63M $ 107.63M Samlet udbud $ 111.11M $ 111.11M $ 111.11M Cirkulerende forsyning $ 53.48M $ 53.48M $ 53.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 223.59M $ 223.59M $ 223.59M Alle tiders Høj: $ 28.0 $ 28.0 $ 28.0 Alle tiders Lav: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Nuværende pris: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Få mere at vide om Echelon Prime (PRIME) pris

Echelon Prime (PRIME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Echelon Prime (PRIME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRIME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRIME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRIME's tokenomics, kan du udforske PRIME tokens live-pris!

PRIME Prisprediktion Vil du vide, hvor PRIME måske er på vej hen? Vores PRIME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRIME Tokens prisprediktion nu!

