ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i ebUSD Stablecoin (EBUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Information Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu's edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Officiel hjemmeside: https://ebisu.money/

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ebUSD Stablecoin (EBUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 688.60K Samlet udbud $ 691.24K Cirkulerende forsyning $ 691.24K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 688.60K Alle tiders Høj: $ 1.004 Alle tiders Lav: $ 0.954662 Nuværende pris: $ 0.996219

ebUSD Stablecoin (EBUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ebUSD Stablecoin (EBUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EBUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EBUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EBUSD's tokenomics, kan du udforske EBUSD tokens live-pris!

EBUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor EBUSD måske er på vej hen? Vores EBUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

