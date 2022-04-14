eBeat AI (BEATAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i eBeat AI (BEATAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
eBeat AI (BEATAI) Information

innovation. Redefining how music is created, owned, and shared with eBeat AI. Driven by technological advancements and changing consumer preferences, eBeat AI stands at the forefront of this evolution, harnessing the power of artificial intelligence and blockchain to redefine music creation and distribution.

User-Friendly Interface The Telegram bot interface makes it easy for anyone to start creating music, regardless of their musical background.

Real-Time Creation Generate songs and lyrics on the spot, perfect for capturing inspiration as it strikes.

Officiel hjemmeside:
https://ebeat.ai/

eBeat AI (BEATAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for eBeat AI (BEATAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 256.52K
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 100.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 256.52K
Alle tiders Høj:
$ 0.072452
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00256181
eBeat AI (BEATAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for eBeat AI (BEATAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BEATAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BEATAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BEATAI's tokenomics, kan du udforske BEATAI tokens live-pris!

BEATAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor BEATAI måske er på vej hen? Vores BEATAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.