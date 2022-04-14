Eat Trade Fart (ETF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eat Trade Fart (ETF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eat Trade Fart (ETF) Information The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world. Officiel hjemmeside: http://www.eattradefart.com Køb ETF nu!

Eat Trade Fart (ETF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eat Trade Fart (ETF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K Samlet udbud $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Cirkulerende forsyning $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.53K $ 78.53K $ 78.53K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Eat Trade Fart (ETF) pris

Eat Trade Fart (ETF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eat Trade Fart (ETF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETF's tokenomics, kan du udforske ETF tokens live-pris!

