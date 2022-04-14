Earn Network (EARN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Earn Network (EARN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Earn Network (EARN) Information The Earn Network stands as the end-game dApp for all crypto investments, offering a wide array of yield-generation and yield-optimizing opportunities, including DeFi Staking, NFT Staking and Restaking. Its user-friendly interface is designed to democratize access to decentralized solutions, catering to both seasoned investors and newcomers in the DeFi space. This approach positions the Earn Network as a major player in simplifying and enhancing the crypto investment experience for regular users. Moreover, Earn Network's unique offering of no-code solutions for projects stands out, especially for those looking to launch token and NFT staking mechanisms without the substantial investment typically required for hiring developers and performing time-consuming audits. Officiel hjemmeside: https://earn.network/ Hvidbog: https://whitepaper.earn.network/en/ Køb EARN nu!

Earn Network (EARN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Earn Network (EARN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 342.40 Samlet udbud $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 599.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.71K Alle tiders Høj: $ 0.00500803 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Earn Network (EARN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Earn Network (EARN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EARN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EARN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EARN's tokenomics, kan du udforske EARN tokens live-pris!

EARN Prisprediktion Vil du vide, hvor EARN måske er på vej hen? Vores EARN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

