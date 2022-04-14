EARLY Radix (EARLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i EARLY Radix (EARLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EARLY Radix (EARLY) Information Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched. Officiel hjemmeside: https://stillearly.today/ Køb EARLY nu!

EARLY Radix (EARLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EARLY Radix (EARLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 411.61K $ 411.61K $ 411.61K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 411.61K $ 411.61K $ 411.61K Alle tiders Høj: $ 0.00636156 $ 0.00636156 $ 0.00636156 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00041161 $ 0.00041161 $ 0.00041161 Få mere at vide om EARLY Radix (EARLY) pris

EARLY Radix (EARLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EARLY Radix (EARLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EARLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EARLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EARLY's tokenomics, kan du udforske EARLY tokens live-pris!

EARLY Prisprediktion Vil du vide, hvor EARLY måske er på vej hen? Vores EARLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EARLY Tokens prisprediktion nu!

