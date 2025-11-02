UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte EAGLES WINGS pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid EGW til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk EGW prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte EAGLES WINGS pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid EGW til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk EGW prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om EGW

EGW Prisinfo

Hvad er EGW

EGW Whitepaper

EGW Officiel hjemmeside

EGW Tokenomics

EGW Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

EAGLES WINGS Logo

EAGLES WINGS Pris (EGW)

Ikke noteret

1 EGW til USD direkte pris:

--
----
-3.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
EAGLES WINGS (EGW) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:29:28 (UTC+8)

EAGLES WINGS (EGW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

-3.51%

-16.93%

-16.93%

EAGLES WINGS (EGW) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har EGW handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EGWs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, EGW har ændret sig med +0.27% i løbet af den sidste time, -3.51% i løbet af 24 timer og -16.93% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

EAGLES WINGS (EGW) Markedsinformation

$ 41.82K
$ 41.82K$ 41.82K

--
----

$ 41.82K
$ 41.82K$ 41.82K

446.95B
446.95B 446.95B

446,949,443,649.4603
446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Den nuværende markedsværdi på EAGLES WINGS er $ 41.82K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EGW er 446.95B, med et samlet udbud på 446949443649.4603. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 41.82K.

EAGLES WINGS (EGW) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af EAGLES WINGS til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af EAGLES WINGS til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af EAGLES WINGS til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af EAGLES WINGS til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-3.51%
30 dage$ 0-41.55%
60 dage$ 0-65.24%
90 dage$ 0--

Hvad er EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

EAGLES WINGS (EGW) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

EAGLES WINGS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil EAGLES WINGS (EGW) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine EAGLES WINGS (EGW) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for EAGLES WINGS.

Tjek EAGLES WINGS prisprediktion nu!

EGW til lokale valutaer

EAGLES WINGS (EGW) Tokenomics

At forstå tokenomics for EAGLES WINGS (EGW) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om EGW Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om EAGLES WINGS (EGW)

Hvor meget er EAGLES WINGS (EGW) værd i dag?
Den direkte EGW pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle EGW til USD pris?
Den aktuelle pris på EGWtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af EAGLES WINGS?
Markedsværdien for EGW er $ 41.82K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af EGW?
Den cirkulerende forsyning af EGW er 446.95B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på EGW?
EGW opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på EGW?
EGW så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for EGW?
Direkte 24-timers handelsvolumen for EGW er -- USD.
Bliver EGW højere i år?
EGW kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se EGW prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:29:28 (UTC+8)

EAGLES WINGS (EGW) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,076.91
$110,076.91$110,076.91

-0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.94
$3,873.94$3,873.94

-0.55%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02845
$0.02845$0.02845

-5.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.30
$186.30$186.30

-0.06%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,076.91
$110,076.91$110,076.91

-0.19%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.94
$3,873.94$3,873.94

-0.55%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.30
$186.30$186.30

-0.06%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.32
$73.32$73.32

+3.39%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.857
$19.857$19.857

+3.93%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07600
$0.07600$0.07600

+52.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000362
$0.000362$0.000362

+111.69%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005307
$0.00005307$0.00005307

+80.38%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032684
$0.0032684$0.0032684

+60.23%