Eagle of Truth (EGL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eagle of Truth (EGL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eagle of Truth (EGL) Information The resistance coin Standing up to the wickedness this world has been corrupted with. Pick a side. Officiel hjemmeside: https://www.eagleoftruth.io/ Køb EGL nu!

Eagle of Truth (EGL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eagle of Truth (EGL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.14K $ 10.14K $ 10.14K Samlet udbud $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M Cirkulerende forsyning $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.14K $ 10.14K $ 10.14K Alle tiders Høj: $ 0.02082971 $ 0.02082971 $ 0.02082971 Alle tiders Lav: $ 0.0000095 $ 0.0000095 $ 0.0000095 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Eagle of Truth (EGL) pris

Eagle of Truth (EGL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eagle of Truth (EGL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EGL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EGL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EGL's tokenomics, kan du udforske EGL tokens live-pris!

EGL Prisprediktion Vil du vide, hvor EGL måske er på vej hen? Vores EGL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EGL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!