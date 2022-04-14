Eafin (EAFIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eafin (EAFIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eafin (EAFIN) Information Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space. Officiel hjemmeside: https://eafin.tech/ Hvidbog: https://eafin.tech/litepaper Køb EAFIN nu!

Eafin (EAFIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eafin (EAFIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.10M $ 17.10M $ 17.10M Samlet udbud $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Cirkulerende forsyning $ 218.03M $ 218.03M $ 218.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 126.93M $ 126.93M $ 126.93M Alle tiders Høj: $ 0.410177 $ 0.410177 $ 0.410177 Alle tiders Lav: $ 0.065338 $ 0.065338 $ 0.065338 Nuværende pris: $ 0.078447 $ 0.078447 $ 0.078447 Få mere at vide om Eafin (EAFIN) pris

Eafin (EAFIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eafin (EAFIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EAFIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EAFIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EAFIN's tokenomics, kan du udforske EAFIN tokens live-pris!

