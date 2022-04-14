Dyordotcom (DYOR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dyordotcom (DYOR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dyordotcom (DYOR) Information Your go-to platform for real-time crypto insights, charts, and trading! Providing traders with transparency and control in Web3. All the Digital Tools for Your Crypto Project in One Place DYOR brings everything you need to manage, grow, and scale your crypto project into one seamless platform. Whether you're launching a new token, managing a thriving community, or building long-term strategies, we’ve got you covered. Our dashboard integrates essential tools for transparency, marketing, analytics, and security, all in one user-friendly interface.. Powerful capabilities in a streamlined UX

Transparent pricing

Proprietary software

Responsive customer service

Next Gen trading features Officiel hjemmeside: https://dyor.com Køb DYOR nu!

Dyordotcom (DYOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dyordotcom (DYOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Samlet udbud $ 459.66M $ 459.66M $ 459.66M Cirkulerende forsyning $ 459.66M $ 459.66M $ 459.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Alle tiders Høj: $ 0.02001748 $ 0.02001748 $ 0.02001748 Alle tiders Lav: $ 0.0016664 $ 0.0016664 $ 0.0016664 Nuværende pris: $ 0.00241759 $ 0.00241759 $ 0.00241759 Få mere at vide om Dyordotcom (DYOR) pris

Dyordotcom (DYOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dyordotcom (DYOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DYOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DYOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DYOR's tokenomics, kan du udforske DYOR tokens live-pris!

DYOR Prisprediktion Vil du vide, hvor DYOR måske er på vej hen? Vores DYOR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DYOR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!