DYOR hub (DYORHUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i DYOR hub (DYORHUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DYOR hub (DYORHUB) Information DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space. Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources. Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments. Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users. Officiel hjemmeside: https://dyorhub.xyz/ Køb DYORHUB nu!

DYOR hub (DYORHUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DYOR hub (DYORHUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 111.71K $ 111.71K $ 111.71K Samlet udbud $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M Cirkulerende forsyning $ 997.51M $ 997.51M $ 997.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 111.71K $ 111.71K $ 111.71K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011249 $ 0.00011249 $ 0.00011249 Få mere at vide om DYOR hub (DYORHUB) pris

DYOR hub (DYORHUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DYOR hub (DYORHUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DYORHUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DYORHUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DYORHUB's tokenomics, kan du udforske DYORHUB tokens live-pris!

DYORHUB Prisprediktion Vil du vide, hvor DYORHUB måske er på vej hen? Vores DYORHUB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DYORHUB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!