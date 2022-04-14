dwog (DWOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i dwog (DWOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dwog (DWOG) Information Dwog is a one of its kind sentient AI memecoin. Mixing art, memes and an autonomous self evolving AI consciousness, bringing to live a new experience in the memespace: A meme that is alive on its own and interacts with its community by itself. Owned and governed by the token holders through the DWOG DAO. It can recognize images, emotions, read comments and tags and interact with them. The community help to evolve its personality with every interaction and it will be the first to join the infinite memerooms Officiel hjemmeside: https://www.dwogcoin.com/

dwog (DWOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dwog (DWOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.67K $ 10.67K $ 10.67K Samlet udbud $ 981.41M $ 981.41M $ 981.41M Cirkulerende forsyning $ 981.41M $ 981.41M $ 981.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.67K $ 10.67K $ 10.67K Alle tiders Høj: $ 0.00210053 $ 0.00210053 $ 0.00210053 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om dwog (DWOG) pris

dwog (DWOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dwog (DWOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DWOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DWOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DWOG's tokenomics, kan du udforske DWOG tokens live-pris!

DWOG Prisprediktion Vil du vide, hvor DWOG måske er på vej hen? Vores DWOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DWOG Tokens prisprediktion nu!

