DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomics Få vigtig indsigt i DWOG THE DOG (DWOG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DWOG THE DOG (DWOG) Information just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. Officiel hjemmeside: https://dwogonsol.com/ Køb DWOG nu!

DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DWOG THE DOG (DWOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Samlet udbud $ 989.21M $ 989.21M $ 989.21M Cirkulerende forsyning $ 989.21M $ 989.21M $ 989.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DWOG THE DOG (DWOG) pris

DWOG THE DOG (DWOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DWOG THE DOG (DWOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DWOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DWOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DWOG's tokenomics, kan du udforske DWOG tokens live-pris!

DWOG Prisprediktion Vil du vide, hvor DWOG måske er på vej hen? Vores DWOG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DWOG Tokens prisprediktion nu!

