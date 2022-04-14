Dungeon Arena (DUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dungeon Arena (DUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dungeon Arena (DUN) Information Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena. Officiel hjemmeside: https://www.dungeonarena.xyz/ Hvidbog: https://dungeon-arena.gitbook.io/dungeon-arena Køb DUN nu!

Dungeon Arena (DUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dungeon Arena (DUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.89K $ 6.89K $ 6.89K Samlet udbud $ 921.48M $ 921.48M $ 921.48M Cirkulerende forsyning $ 921.48M $ 921.48M $ 921.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.89K $ 6.89K $ 6.89K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dungeon Arena (DUN) pris

Dungeon Arena (DUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dungeon Arena (DUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUN's tokenomics, kan du udforske DUN tokens live-pris!

DUN Prisprediktion Vil du vide, hvor DUN måske er på vej hen? Vores DUN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DUN Tokens prisprediktion nu!

