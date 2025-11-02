DUNA AI (DUNA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.74% Prisændring (1D) -6.10% Prisændring (7D) -18.95% Prisændring (7D) -18.95%

DUNA AI (DUNA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DUNA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DUNAs højeste pris nogensinde er $ 0.00300003, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DUNA har ændret sig med +0.74% i løbet af den sidste time, -6.10% i løbet af 24 timer og -18.95% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DUNA AI (DUNA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 321.40K$ 321.40K $ 321.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 321.40K$ 321.40K $ 321.40K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DUNA AI er $ 321.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DUNA er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 321.40K.