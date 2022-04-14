Dumpling (DUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dumpling (DUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dumpling (DUMP) Information This meme token is all about dumplings — a fun and lighthearted crypto project dedicated to fans of everyone’s favorite comfort food. Whether you love your dumplings steamed, fried, boiled, or baked, this token brings together dumpling enthusiasts from all over the world. Expect hilarious memes, tasty vibes, exciting giveaways, and a welcoming community. Join the dumpling revolution and savor the flavor of crypto gains today! Officiel hjemmeside: https://whoatedumpling.com/ Hvidbog: https://www.allrecipes.com/recipe/6900/dumplings/ Køb DUMP nu!

Dumpling (DUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dumpling (DUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K Samlet udbud $ 611.04M $ 611.04M $ 611.04M Cirkulerende forsyning $ 611.04M $ 611.04M $ 611.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.74K $ 13.74K $ 13.74K Alle tiders Høj: $ 0.01561927 $ 0.01561927 $ 0.01561927 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dumpling (DUMP) pris

Dumpling (DUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dumpling (DUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUMP's tokenomics, kan du udforske DUMP tokens live-pris!

