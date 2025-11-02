DuelNow (DNOW) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00146657 - $ 0.00174638
24H lav $ 0.00146657
24H høj $ 0.00174638
All Time High $ 0.04443182
Laveste pris $ 0
Prisændring (1H) -3.89%
Prisændring (1D) -4.13%
Prisændring (7D) +12.59%

DuelNow (DNOW) realtidsprisen er $0.00156169. I løbet af de sidste 24 timer har DNOW handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00146657 og et højdepunkt på $ 0.00174638, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DNOWs højeste pris nogensinde er $ 0.04443182, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DNOW har ændret sig med -3.89% i løbet af den sidste time, -4.13% i løbet af 24 timer og +12.59% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DuelNow (DNOW) Markedsinformation

Markedsværdi $ 143.36K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.56M
Cirkulationsforsyning 91.80M
Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DuelNow er $ 143.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DNOW er 91.80M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.56M.