Dudu (DUDU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000786 $ 0.00000786 $ 0.00000786 24H lav $ 0.00001035 $ 0.00001035 $ 0.00001035 24H høj 24H lav $ 0.00000786$ 0.00000786 $ 0.00000786 24H høj $ 0.00001035$ 0.00001035 $ 0.00001035 All Time High $ 0.00016209$ 0.00016209 $ 0.00016209 Laveste pris $ 0.00000408$ 0.00000408 $ 0.00000408 Prisændring (1H) -0.99% Prisændring (1D) +24.38% Prisændring (7D) -4.97% Prisændring (7D) -4.97%

Dudu (DUDU) realtidsprisen er $0.00000991. I løbet af de sidste 24 timer har DUDU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000786 og et højdepunkt på $ 0.00001035, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DUDUs højeste pris nogensinde er $ 0.00016209, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000408.

Når det gælder kortsigtet performance, DUDU har ændret sig med -0.99% i løbet af den sidste time, +24.38% i løbet af 24 timer og -4.97% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dudu (DUDU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dudu er $ 9.91K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DUDU er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.91K.