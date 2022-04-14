Ducky City (DCM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ducky City (DCM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ducky City (DCM) Information DuckyCity is a throwback to the good old days where games are light, easy and fun in our 2D metaverse. A virtual ecosphere where you can gather to socialize, trading, play games and perform DeFi activities in-game such as staking, NFT minting and much more. Officiel hjemmeside: https://duckycity.io/ Hvidbog: https://docs.ducky.city/

Ducky City (DCM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ducky City (DCM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.99K $ 89.99K $ 89.99K Samlet udbud $ 5.50B $ 5.50B $ 5.50B Cirkulerende forsyning $ 3.45B $ 3.45B $ 3.45B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 143.29K $ 143.29K $ 143.29K Alle tiders Høj: $ 0.0027815 $ 0.0027815 $ 0.0027815 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Ducky City (DCM) pris

Ducky City (DCM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ducky City (DCM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DCM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DCM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DCM's tokenomics, kan du udforske DCM tokens live-pris!

DCM Prisprediktion Vil du vide, hvor DCM måske er på vej hen? Vores DCM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DCM Tokens prisprediktion nu!

