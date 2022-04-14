Duck AI (DUCKAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Duck AI (DUCKAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Duck AI (DUCKAI) Information Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Officiel hjemmeside: https://duckai.ai/

Duck AI (DUCKAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Duck AI (DUCKAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 475.98K Samlet udbud $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 475.98K Alle tiders Høj: $ 0.03361709 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00047602

Duck AI (DUCKAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Duck AI (DUCKAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUCKAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUCKAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUCKAI's tokenomics, kan du udforske DUCKAI tokens live-pris!

DUCKAI Prisprediktion Vil du vide, hvor DUCKAI måske er på vej hen? Vores DUCKAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

