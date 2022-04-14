dub duck ($DUB) Tokenomics Få vigtig indsigt i dub duck ($DUB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dub duck ($DUB) Information dub dick is the dumbest duck on Solana contributing to the Solana memecoin ecosystem. It is purely created for fun and to bond the community with fun mini games, exciting collaborations and more! Officiel hjemmeside: https://dubduck.xyz Køb $DUB nu!

dub duck ($DUB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dub duck ($DUB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.92K $ 19.92K $ 19.92K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.92K $ 19.92K $ 19.92K Alle tiders Høj: $ 0.00142026 $ 0.00142026 $ 0.00142026 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om dub duck ($DUB) pris

dub duck ($DUB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dub duck ($DUB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DUB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DUB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DUB's tokenomics, kan du udforske $DUB tokens live-pris!

