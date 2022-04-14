DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Information DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. Officiel hjemmeside: http://www.dtrxbt.com Køb DTRXBT nu!

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 899.78K $ 899.78K $ 899.78K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 741.38M $ 741.38M $ 741.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Alle tiders Høj: $ 0.01910059 $ 0.01910059 $ 0.01910059 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00121366 $ 0.00121366 $ 0.00121366 Få mere at vide om DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) pris

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DTRXBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DTRXBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DTRXBT's tokenomics, kan du udforske DTRXBT tokens live-pris!

DTRXBT Prisprediktion Vil du vide, hvor DTRXBT måske er på vej hen? Vores DTRXBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DTRXBT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!