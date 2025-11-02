Drops Ownership Power (DOP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Laveste pris $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.86% Prisændring (7D) +0.86%

Drops Ownership Power (DOP) realtidsprisen er $0.0044715. I løbet af de sidste 24 timer har DOP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOPs højeste pris nogensinde er $ 4.75, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00102064.

Når det gælder kortsigtet performance, DOP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.86% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Drops Ownership Power (DOP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Cirkulationsforsyning 13.46M 13.46M 13.46M Samlet Udbud 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Drops Ownership Power er $ 60.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOP er 13.46M, med et samlet udbud på 15000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 67.07K.