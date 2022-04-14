Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Drop Staked TIA (DTIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Drop Staked TIA (DTIA) Information Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.drop.money/

Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Drop Staked TIA (DTIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 130.64K $ 130.64K $ 130.64K Samlet udbud $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K Cirkulerende forsyning $ 261.34K $ 261.34K $ 261.34K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 130.64K $ 130.64K $ 130.64K Alle tiders Høj: $ 15.01 $ 15.01 $ 15.01 Alle tiders Lav: $ 0.468528 $ 0.468528 $ 0.468528 Nuværende pris: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Få mere at vide om Drop Staked TIA (DTIA) pris

Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Drop Staked TIA (DTIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DTIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DTIA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DTIA's tokenomics, kan du udforske DTIA tokens live-pris!

