Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Drop Staked TIA (DTIA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Drop Staked TIA (DTIA) Information

Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX.

Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://www.drop.money/

Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Drop Staked TIA (DTIA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 130.64K
Samlet udbud
$ 261.34K
Cirkulerende forsyning
$ 261.34K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 130.64K
Alle tiders Høj:
$ 15.01
Alle tiders Lav:
$ 0.468528
Nuværende pris:
$ 1.93
Drop Staked TIA (DTIA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Drop Staked TIA (DTIA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DTIA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DTIA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DTIA's tokenomics, kan du udforske DTIA tokens live-pris!

DTIA Prisprediktion

Vil du vide, hvor DTIA måske er på vej hen? Vores DTIA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.