Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Drop Staked NTRN (DNTRN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Drop Staked NTRN (DNTRN) Information Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Officiel hjemmeside: https://www.drop.money/ Køb DNTRN nu!

Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Drop Staked NTRN (DNTRN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Samlet udbud $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Cirkulerende forsyning $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.36M $ 13.36M $ 13.36M Alle tiders Høj: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 Alle tiders Lav: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Nuværende pris: $ 0.091692 $ 0.091692 $ 0.091692 Få mere at vide om Drop Staked NTRN (DNTRN) pris

Drop Staked NTRN (DNTRN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Drop Staked NTRN (DNTRN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DNTRN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DNTRN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DNTRN's tokenomics, kan du udforske DNTRN tokens live-pris!

DNTRN Prisprediktion Vil du vide, hvor DNTRN måske er på vej hen? Vores DNTRN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DNTRN Tokens prisprediktion nu!

