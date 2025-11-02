Drop Staked INIT (DEINIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.229263 $ 0.229263 $ 0.229263 24H lav $ 0.239187 $ 0.239187 $ 0.239187 24H høj 24H lav $ 0.229263$ 0.229263 $ 0.229263 24H høj $ 0.239187$ 0.239187 $ 0.239187 All Time High $ 0.788788$ 0.788788 $ 0.788788 Laveste pris $ 0.229263$ 0.229263 $ 0.229263 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -2.30% Prisændring (7D) -8.29% Prisændring (7D) -8.29%

Drop Staked INIT (DEINIT) realtidsprisen er $0.231775. I løbet af de sidste 24 timer har DEINIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.229263 og et højdepunkt på $ 0.239187, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEINITs højeste pris nogensinde er $ 0.788788, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.229263.

Når det gælder kortsigtet performance, DEINIT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -2.30% i løbet af 24 timer og -8.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Drop Staked INIT (DEINIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K Cirkulationsforsyning 59.82K 59.82K 59.82K Samlet Udbud 59,816.553167 59,816.553167 59,816.553167

Den nuværende markedsværdi på Drop Staked INIT er $ 13.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEINIT er 59.82K, med et samlet udbud på 59816.553167. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.86K.