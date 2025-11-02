UdvekslingDEX+
Den direkte Drop Staked INIT pris i dag er 0.231775 USD. Følg med i realtid DEINIT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DEINIT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DEINIT

DEINIT Prisinfo

Hvad er DEINIT

DEINIT Officiel hjemmeside

DEINIT Tokenomics

DEINIT Prisprognose

Drop Staked INIT Pris (DEINIT)

1 DEINIT til USD direkte pris:

$0.231775
$0.231775
-2.30%1D
Drop Staked INIT (DEINIT) Live prisdiagram
Drop Staked INIT (DEINIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.229263
$ 0.229263
24H lav
$ 0.239187
$ 0.239187
24H høj

$ 0.229263
$ 0.229263

$ 0.239187
$ 0.239187

$ 0.788788
$ 0.788788

$ 0.229263
$ 0.229263

-2.30%

-8.29%

-8.29%

Drop Staked INIT (DEINIT) realtidsprisen er $0.231775. I løbet af de sidste 24 timer har DEINIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.229263 og et højdepunkt på $ 0.239187, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEINITs højeste pris nogensinde er $ 0.788788, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.229263.

Når det gælder kortsigtet performance, DEINIT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -2.30% i løbet af 24 timer og -8.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Drop Staked INIT (DEINIT) Markedsinformation

$ 13.86K
$ 13.86K

$ 13.86K
$ 13.86K

59.82K
59.82K

59,816.553167
59,816.553167

Den nuværende markedsværdi på Drop Staked INIT er $ 13.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEINIT er 59.82K, med et samlet udbud på 59816.553167. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.86K.

Drop Staked INIT (DEINIT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Drop Staked INIT til USD $ -0.0054565527821225.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Drop Staked INIT til USD $ -0.1270458901.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Drop Staked INIT til USD $ -0.1271337792.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Drop Staked INIT til USD $ -0.3966008298345221.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0054565527821225-2.30%
30 dage$ -0.1270458901-54.81%
60 dage$ -0.1271337792-54.85%
90 dage$ -0.3966008298345221-63.11%

Hvad er Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Drop Staked INIT (DEINIT) Ressource

Officiel hjemmeside

Drop Staked INIT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Drop Staked INIT (DEINIT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Drop Staked INIT (DEINIT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Drop Staked INIT.

Tjek Drop Staked INIT prisprediktion nu!

DEINIT til lokale valutaer

Drop Staked INIT (DEINIT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Drop Staked INIT (DEINIT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DEINIT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Drop Staked INIT (DEINIT)

Hvor meget er Drop Staked INIT (DEINIT) værd i dag?
Den direkte DEINIT pris i USD er 0.231775 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DEINIT til USD pris?
Den aktuelle pris på DEINITtil USD er $ 0.231775. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Drop Staked INIT?
Markedsværdien for DEINIT er $ 13.86K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DEINIT?
Den cirkulerende forsyning af DEINIT er 59.82K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DEINIT?
DEINIT opnåede en ATH-pris på 0.788788 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DEINIT?
DEINIT så en ATL-pris på 0.229263 USD.
Hvad er handelsvolumen for DEINIT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DEINIT er -- USD.
Bliver DEINIT højere i år?
DEINIT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DEINIT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Drop Staked INIT (DEINIT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

