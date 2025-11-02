DRINK Pris (DRINK)
+0.01%
-2.81%
+13.92%
+13.92%
DRINK (DRINK) realtidsprisen er $0.0000305. I løbet af de sidste 24 timer har DRINK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000305 og et højdepunkt på $ 0.00003138, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRINKs højeste pris nogensinde er $ 0.02555875, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000598.
Når det gælder kortsigtet performance, DRINK har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -2.81% i løbet af 24 timer og +13.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på DRINK er $ 5.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRINK er 190.08M, med et samlet udbud på 721000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.99K.
I løbet af i dag var prisændringen af DRINK til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DRINK til USD $ -0.0000108767.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DRINK til USD $ +0.0000059156.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DRINK til USD $ +0.000015056409664931434.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.81%
|30 dage
|$ -0.0000108767
|-35.66%
|60 dage
|$ +0.0000059156
|+19.40%
|90 dage
|$ +0.000015056409664931434
|+97.49%
What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.
By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.
Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.
Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:
721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.
Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.
Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x
MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!
Hvor meget vil DRINK (DRINK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DRINK (DRINK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DRINK.
Tjek DRINK prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for DRINK (DRINK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DRINK Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet
Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen
For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel
Dagens bedste kryptopumper