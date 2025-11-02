DRINK (DRINK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0000305 $ 0.0000305 $ 0.0000305 24H lav $ 0.00003138 $ 0.00003138 $ 0.00003138 24H høj 24H lav $ 0.0000305$ 0.0000305 $ 0.0000305 24H høj $ 0.00003138$ 0.00003138 $ 0.00003138 All Time High $ 0.02555875$ 0.02555875 $ 0.02555875 Laveste pris $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) -2.81% Prisændring (7D) +13.92% Prisændring (7D) +13.92%

DRINK (DRINK) realtidsprisen er $0.0000305. I løbet af de sidste 24 timer har DRINK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000305 og et højdepunkt på $ 0.00003138, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRINKs højeste pris nogensinde er $ 0.02555875, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000598.

Når det gælder kortsigtet performance, DRINK har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -2.81% i løbet af 24 timer og +13.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DRINK (DRINK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K Cirkulationsforsyning 190.08M 190.08M 190.08M Samlet Udbud 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DRINK er $ 5.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRINK er 190.08M, med et samlet udbud på 721000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.99K.