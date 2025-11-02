UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte DRINK pris i dag er 0.0000305 USD. Følg med i realtid DRINK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DRINK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte DRINK pris i dag er 0.0000305 USD. Følg med i realtid DRINK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DRINK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DRINK

DRINK Prisinfo

Hvad er DRINK

DRINK Whitepaper

DRINK Officiel hjemmeside

DRINK Tokenomics

DRINK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

DRINK Logo

DRINK Pris (DRINK)

Ikke noteret

1 DRINK til USD direkte pris:

--
----
-2.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
DRINK (DRINK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:53:14 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000305
$ 0.0000305$ 0.0000305
24H lav
$ 0.00003138
$ 0.00003138$ 0.00003138
24H høj

$ 0.0000305
$ 0.0000305$ 0.0000305

$ 0.00003138
$ 0.00003138$ 0.00003138

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598

+0.01%

-2.81%

+13.92%

+13.92%

DRINK (DRINK) realtidsprisen er $0.0000305. I løbet af de sidste 24 timer har DRINK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000305 og et højdepunkt på $ 0.00003138, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRINKs højeste pris nogensinde er $ 0.02555875, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000598.

Når det gælder kortsigtet performance, DRINK har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -2.81% i løbet af 24 timer og +13.92% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DRINK (DRINK) Markedsinformation

$ 5.80K
$ 5.80K$ 5.80K

--
----

$ 21.99K
$ 21.99K$ 21.99K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DRINK er $ 5.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRINK er 190.08M, med et samlet udbud på 721000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 21.99K.

DRINK (DRINK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DRINK til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DRINK til USD $ -0.0000108767.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DRINK til USD $ +0.0000059156.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DRINK til USD $ +0.000015056409664931434.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.81%
30 dage$ -0.0000108767-35.66%
60 dage$ +0.0000059156+19.40%
90 dage$ +0.000015056409664931434+97.49%

Hvad er DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DRINK (DRINK) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

DRINK Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DRINK (DRINK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DRINK (DRINK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DRINK.

Tjek DRINK prisprediktion nu!

DRINK til lokale valutaer

DRINK (DRINK) Tokenomics

At forstå tokenomics for DRINK (DRINK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DRINK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DRINK (DRINK)

Hvor meget er DRINK (DRINK) værd i dag?
Den direkte DRINK pris i USD er 0.0000305 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DRINK til USD pris?
Den aktuelle pris på DRINKtil USD er $ 0.0000305. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DRINK?
Markedsværdien for DRINK er $ 5.80K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DRINK?
Den cirkulerende forsyning af DRINK er 190.08M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DRINK?
DRINK opnåede en ATH-pris på 0.02555875 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DRINK?
DRINK så en ATL-pris på 0.00000598 USD.
Hvad er handelsvolumen for DRINK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DRINK er -- USD.
Bliver DRINK højere i år?
DRINK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DRINK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:53:14 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,508.31
$110,508.31$110,508.31

+0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,898.96
$3,898.96$3,898.96

+0.08%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02929
$0.02929$0.02929

-2.52%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.79
$187.79$187.79

+0.73%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,508.31
$110,508.31$110,508.31

+0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,898.96
$3,898.96$3,898.96

+0.08%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.79
$187.79$187.79

+0.73%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.19
$72.19$72.19

+1.80%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.149
$19.149$19.149

+0.22%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06847
$0.06847$0.06847

+36.94%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0024
$0.0024$0.0024

+84.61%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000310
$0.000310$0.000310

+81.28%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034246
$0.0034246$0.0034246

+67.89%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004908
$0.00004908$0.00004908

+66.82%