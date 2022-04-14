Drift Staked SOL (DSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Drift Staked SOL (DSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Drift Staked SOL (DSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Drift Staked SOL (DSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 332.72M $ 332.72M $ 332.72M Samlet udbud $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Cirkulerende forsyning $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 332.72M $ 332.72M $ 332.72M Alle tiders Høj: $ 311.34 $ 311.34 $ 311.34 Alle tiders Lav: $ 107.06 $ 107.06 $ 107.06 Nuværende pris: $ 219.66 $ 219.66 $ 219.66 Få mere at vide om Drift Staked SOL (DSOL) pris

Drift Staked SOL (DSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Drift Staked SOL (DSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DSOL's tokenomics, kan du udforske DSOL tokens live-pris!

