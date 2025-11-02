DRESSdio (DRESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.04043742 $ 0.04043742 $ 0.04043742 24H lav $ 0.04359872 $ 0.04359872 $ 0.04359872 24H høj 24H lav $ 0.04043742$ 0.04043742 $ 0.04043742 24H høj $ 0.04359872$ 0.04359872 $ 0.04359872 All Time High $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 Laveste pris $ 0.03099864$ 0.03099864 $ 0.03099864 Prisændring (1H) +0.38% Prisændring (1D) +3.81% Prisændring (7D) -30.01% Prisændring (7D) -30.01%

DRESSdio (DRESS) realtidsprisen er $0.04245695. I løbet af de sidste 24 timer har DRESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04043742 og et højdepunkt på $ 0.04359872, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DRESSs højeste pris nogensinde er $ 0.152477, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.03099864.

Når det gælder kortsigtet performance, DRESS har ændret sig med +0.38% i løbet af den sidste time, +3.81% i løbet af 24 timer og -30.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DRESSdio (DRESS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 14.97M$ 14.97M $ 14.97M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 84.88M$ 84.88M $ 84.88M Cirkulationsforsyning 352.68M 352.68M 352.68M Samlet Udbud 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DRESSdio er $ 14.97M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DRESS er 352.68M, med et samlet udbud på 2000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 84.88M.