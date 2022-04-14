Drep (DREP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Drep (DREP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Drep (DREP) Information Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization

Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering

Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency

Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition Officiel hjemmeside: https://www.drep.org

Drep (DREP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Drep (DREP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 128.57K $ 128.57K $ 128.57K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 223.96K $ 223.96K $ 223.96K Alle tiders Høj: $ 3.98 $ 3.98 $ 3.98 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00223957 $ 0.00223957 $ 0.00223957 Få mere at vide om Drep (DREP) pris

Drep (DREP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Drep (DREP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DREP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DREP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DREP's tokenomics, kan du udforske DREP tokens live-pris!

