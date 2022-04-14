Dreamverse (DV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dreamverse (DV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dreamverse (DV) Information Dreamverse is a highly realistic and refined virtual world that restores many stars, top IP worlds such as film and television, animation and games and the real world. Dreamverse is committed to creating a meta universe with high fidelity, refinement, strong visual impact and immersive strong experience. Users can sell, build, share, participate and interact with others to obtain the same sense of existence and experience as in reality. All participants will immerse themselves and jointly create a new world. Officiel hjemmeside: http://www.dreamverse.pro/ Køb DV nu!

Dreamverse (DV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dreamverse (DV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.30K $ 6.30K $ 6.30K Alle tiders Høj: $ 0.062501 $ 0.062501 $ 0.062501 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Dreamverse (DV) pris

Dreamverse (DV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dreamverse (DV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DV's tokenomics, kan du udforske DV tokens live-pris!

DV Prisprediktion Vil du vide, hvor DV måske er på vej hen? Vores DV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!